IBAN'lar, fişler ve POS cihazları kontrol ediliyor. Kafe ve restoranlara tek tek girip denetliyorlar

Son dönemde özellikle hizmet sektöründe müşterilerden pos makinası yerine IBAN’a para atılarak ödeme yapılması uygulamasının artması dikkat çekiyordu. Söz konusu yöntem işletmeler tarafından vergiden kaçınmak için uygulanırken Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın harekete geçerek denetimlerini sıklaştırması bekleniyordu.

Bakan Şimşek’in talimatı sonrası aralarında kafe, restoran ve güzellik merkezleri, pastaneler ve eczaneler olmak üzere çok sayıda sektör belirlenerek denetimler yapıldı. Bakanlık ekipleri işletmelere giderek IBAN ile ödeme alınıp alınmadığını belirledi.

Ankara’da 250 gelir uzmanının katıldığı denetimler öncesi açıklama yapıldı. Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, kayır dışılıkla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Denetimlerin 24 saat aralıksız yapıldığının altını çizen Duman şunları söyledi:

"Denetimlerde kayıt dışı faaliyet gösteren işletmelerin bulunup bulunmadığı, yeni nesil ödeme cihazı kullanılıp kullanılmadığı, işletmeye ait olmayan pos cihazının kullanılıp kullanılmadığı, banka hesapları (IBAN) aracılığıyla yapılan tahsilatlara karşılık olarak fiş ve fatura düzenlenip düzenlenmediği ile başkalarına ait IBAN'ın kullanılıp kullanılmadığı, işletmede hesap takibinde kullanılan entegrasyon (ROP) sistemi ile ödeme kaydedici cihaz arasında bağlantının bulunup bulunmadığı, işletmelerde belge düzenine uyulup uyulmadığı, belge düzenlenirken doğru KDV oranının uygulanıp uygulanmadığı, kayıt dışı işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı ve iş yeri kiralıksa kira bedelinin banka kanalıyla ödenip ödenmediği konularında çalışmalar yürütülecektir."