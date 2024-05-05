Fenerbahçe armasına 1 yıldız daha ekledi

Sarı-lacivert renklere sahip bu kulüp, logolarına kazanılan şampiyonluk yıldızlarını eklemiş bulunuyor.

Avrupa'nın en prestijli kadın basketbol turnuvası Euroleague'de ikinci kez zafere ulaşan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın kazandığı şampiyonluk yıldızı, kulübün armasında yerini aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, kadın basketbol takımının elde ettiği başarılar öne çıkarılarak, takımın Avrupa şampiyonluk sayısı belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

2023-2024 sezonunda tarihi bir başarı kazanarak yarıştığı her kulvarda şampiyon olan, rekorlar kırarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız, 2024-2025 sezonundan itibaren bu başarımızın simgesi olan yıldızı armasında taşıyarak yeni zaferler için mücadele edecek.

2024-2025 sezonunda da mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluğun en güçlü adayı olacak Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımıza yeni armasıyla yeni şampiyonluklar ve zaferler dileriz.