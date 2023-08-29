17 yaşındaki Yasemin'in cinayetinde gerçek ortaya çıktı

Bursa’da bir inşaatın asansör boşluğunda cesedi bulunan 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan’ın ölümüyle ilgili gerçeği sevgilisinin ifadesi ortaya çıkardı.

17 yaşındaki Yasemin'in cinayetinde gerçek ortaya çıktı

Bursa'da Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki atıl inşaatın asansör boşluğunda, 27 Ağustos Pazar günü bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı.

Olay yerine polis, sağlık, AFAD, itfaiye ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekibi sevk edilirken, asansör boşluğundaki su vidanjör ile boşaltıldı.

Cesedin 23 Ağustos günü, kaldığı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurttan izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen Yasemin Cemre İçlikan'a ait olduğu tespit edildi.

Yasemin Cemre İçlikan’ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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2 YAŞINDA EVLAT EDİNİLDİ

Yasemin Cemre İçlikan’ın henüz 2 yaşındayken evlat edinildiği ortaya çıktı. Eskişehir’de yaşayan R.B.- M.N.İ. çifti, çocukları olmayınca, 2008 yılında Yasemin Cemre İçlikan’ı evlatlık edindi. Eşiyle boşanan M.N.İ, kızı Yasemin ile Bursa'ya yerleşti.

EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE BUNALIMA GİRDİ

8 yaşındayken evlatlık olduğunu öğrenince bunalıma giren Yasemin, 12 yaşına geldiğinde evden kaçmaya başlayınca, babası M.N.İ. tarafından Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirildi. Yurttan da kaçmaya başlayan Yasemin’in, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yüksek güvenlikli yurda yerleştirildiği ifade edildi.

Yasemin Cemre İçlikan, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

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ERKEK ARKADAŞI DAHİL 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında genç kızın erkek arkadaşının da olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

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ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

İçlikan’ın erkek arkadaşı olan Bedirhan G. ile kuzenleri K.D. ve E.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerinden Bedirgan G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, K.D. ve E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEKME ATIP ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞÜRDÜ

Bedirhan G.’nin, 5 yıldır arkadaşlık ettiği Yasemin Cemre İçlikan’a olay günü kuzeni E.C. ile de birlikte olmasını söylediği, E.C. ve Yasemin’in buna karşı çıkarak tepki gösterdiği, aralarındaki kavganın da bu yüzden çıktığı belirtildi.

Sorgusunda suçunu itiraf eden Bedirgan G.’nin, “Birlikte uyuşturucu aldıktan sonra, beraber olduk. Daha sonra yanıma kuzenlerim geldi. Bu sırada Yasemin ile tartışıp kavga ettik. Kendisine tekme attım. Dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. Daha sonra akrabalarımı arayıp, olayı söyledim" dediği öğrenildi.

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