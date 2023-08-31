Fransızlar Türkiye ile savaş senaryosunu açıkladı. Yunanistan ile ortak saldıracaklar

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda, Adalar Denizi’nde Yunanistan’la birlikte hareket ettiği bir savaş senaryosu yazdı. Savaşın sonunda Türkiye Rusya’yla yakınlaşıyor. Senaryoyu yorumlayan Fransız askerler ise Türk ordusuna karşı ‘acı çekeceklerini’ vurguladı.

Senaryonun animasyonlarla şekillendirilmiş görüntüleri de 10 gün önce yayınlandı. Senaryoya göre Türk ordusu 17 Şubat 2027’de Kardak adasına çıkartma yapıyor ve savaş başlıyor. ''Fransız ordusu hazırlanıyor'' denilen senaryoya göre Türkiye yeniliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan istifa etmek zorunda kalıyor.

‘‘TÜRKİYE’NİN YUNANİSTAN’A KARŞI KÖKLÜ KIZGINLIĞI VAR’’

Senaryoya göre Türkiye’nin 17 Şubat sabahı adaya çıkmasıyla birlikte birkaç gün süren hava ve deniz savaşlarının ardından Fransa, Yunanistan’a yardım etmeye karar veriyor. Fransız askeri müdahalesine yol açan bu hipotez de Fransız medyasına katılan konuklar tarafından inandırıcı bulundu.

Konuyla ilgili konuşan Michael Shurkin "Bu gerçekçi bir senaryo çünkü Türkiye'nin Yunanistan'a karşı köklü bir kızgınlığı var, bu tür bir çatışma Fransa için gülünecek bir durum olmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

FRANSA İLE YUNANİSTAN ARASINDA SAVUNMA ANLAŞMASI MEVCUT

Lizbon Antlaşması'nın 42.7 Maddesi, üyelerinden birine yönelik bir saldırı durumunda AB Üye Devletlerinin yardımını öngörüyor. Ancak senaryoda çok az Avrupa ülkesi Yunanistan'ın talebine yanıt vermek için acele ediyor. Paris’in ise Eylül 2021'den bu yana Atina ile ikili bir savunma anlaşması imzalamış olması Fransa’yı ön cepheye getiriyor. Stratejik Araştırmalar Vakfı’nda görevli olan Thibault Fouillet senaryo için “ABD müdahale etmeyecektir. Fransa sorumluluklarını üstlenmelidir." diyor.

14 TÜRK ASKERİ ŞEHİT

Senaryoda ilk başta 14 Türk askerinin şehit, 40 Yunan askerinin öldüğü belirtilirken, senaryoda şu ifadelere yer veriliyor;

“Ege Denizi açıklarında hava ve deniz savaşları devam edip 40 Yunan ve 14 Türk ölürken, Fransa 20 Şubat'ta hızını arttırdı. Fransa Cumhurbaşkanı, Fransız ordusunun başta Almanya, İngiltere ve İtalya olmak üzere diğer bazı ülkelerle koalisyon halinde Yunanistan'a yardım etmek üzere bir operasyona öncülük edeceğini açıkladı. Ancak müdahalenin yükünü çeken Fransa oldu. 21 Şubat'ta iki fırkateyn, iki Fransız nükleer saldırı denizaltısı, bir Mistral helikopter gemisi, bir yakıt ikmal uçağı ve bir C130 Gabriel - gözetleme uçağı - Kardak adalarına yaklaştı. Vannes'dan 3. Deniz Piyade Alayı amfibi operasyon için karaya çıkmaya hazır.”

‘KARŞINIZDA 800’DEN FAZLA TÜRK VARSA İŞLER KARIŞIR’

NATO konusunda araştırmacı olan Guillaume Lasconjarias her bir helikopter gemisinin yaklaşık 800 personel taşıyabildiğini belirterek,

“Eğer karşınızda 800'den fazla Türk varsa, işler çok karmaşık bir hal alır. Çünkü savunma pozisyonunda güç dengesi her zaman saldırganın lehinedir.” değerlendirmesinde bulunuyor. Lasconjarias ayrıca, “Gökyüzünde yedi Rafale uçağımız Türk üstünlüğüne meydan okuyor. Bu yüksek yoğunluklu bir deniz havacılık çatışması olacaktır çünkü Türk filosunun gücü giderek artıyor.” ifadelerini kullanıyor.

TSK’YA 2016 VURGUSU YAPILDI

Fransa’nın hazırladığı senaryoyu yorumlayan askerler Türk ordusunun gücüne dikkat çekiyor.

General François Chauvancy “Kayıplar olacağı kesin. Adaları geri alabilecek miyiz? Bir bölgeyi yeniden fethetmek her zaman zordur." yorumunu yaparken, Albay Michel Goya, “Bu Falkland tarzı bir senaryo. Türk ordusu çok güçlü olduğu için acı çekeriz.” ifadelerini kullanıyor.

Dergi, senaryoyu yorumlayan bir diğer asker, General Yakovleff’in "Karmaşık olabilir ama unutmamalıyız ki Türk ordusu 2016'da olduğu gibi değil. Üst düzey subaylar artık yetkinlikten ziyade bağlılık esasına göre atanıyor" diye “yakındığını” belirtiyor.

ERDOĞAN İSTİFA EDİYOR, YERİNE CEVDET YILMAZ GELİYOR

Senaryoda on gün süren savaşta 120 Fransız, 130 Yunanlı ölüyor ve 250 Türk şehit oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da istifa ediyor. Yerine ise cumhurbaşkanı olarak Cevdet Yılmaz’ın göreve geldiği görülüyor. Yılmaz’ın göreve gelir gelmez, “Rusya'ya yakınlaşma arzusunu teyit ettiği” belirtiliyor.