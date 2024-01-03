18 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 56 kişi Türkiye'de yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
18 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 56 kişi Türkiye'de yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'KAFES-28 operasyonunda 18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişinin yakalandığını açıkladı.

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