Kırmızı bültenle aranan Hollandalı, Alanya'da yakalandı

H.T., Hollanda yargısı tarafından ‘Kara para aklama’, ‘Sahtecilik’ ve ‘Dolandırıcılık’ gibi suçlardan uluslararası düzeyde aranıyordu. H.T., işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi sürdürüyor, aranan şahısları adaletin önüne çıkarıyoruz. Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak, yasaların bize verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadelemizi kesintisiz olarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.