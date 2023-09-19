18 yaşında gencin milyonerlik hayatı 24 saat sürdü. Banka hesabını görünce şoke oldu. Lüks araç almak istedi

18 yaşında bir genç banka hesabına baktığında gözlerine inanamadı. Kuzey İrlanda'da hesabına 8 bin 900 sterlinlik çek yatıran gencin hesabındaki para bir günlüğüne 10 katına çıktı. Lüks araç almak isteyen genci ailesi engelledi.

18 yaşında gencin milyonerlik hayatı 24 saat sürdü. Banka hesabını görünce şoke oldu. Lüks araç almak istedi

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta yaşayan Dane Gillespie isimli 18 yaşındaki genç, büyükannesinden aldığı 8 bin 900 sterlinlik çeki kendi banka hesabına yatırdı.

Mirror gazetesinde yer alan habere göre, hesap bakiyesini kontrol eden genç, yaşanan bir bankacılık hatası sonucu 8.9 milyon (yaklaşık 330 milyon TL) sterlinin hesabına geçtiğini gördü.

PORSCHE ALMAK İSTEDİ, ANNESİ ENGEL OLDU

Hesap bakiyesinin ekran görüntüsünü annesine atan genç, mesajında "Porsche sipariş edeceğim" dedi. Annesi, oğlunun mesajına "Saçmalama, o bizim paramız değil, bunu halletmemiz lazım" cevabını verdi.

Anne Caroline Gillespie, yaşananlara ilişkin, "Buna inanamadık. Oğlum birkaç saatliğine milyoner olduğunu düşündü. İyi ki bize söyledi de parayı harcayamadı" dedi.

18 yaşındaki gencin milyoner olma serüveni, yaşanan hatanın giderilmesiyle bir gün sürdü.

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