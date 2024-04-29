Aileler arasındaki kavga ölümle bitti

Kaynak: İHA
Aileler arasındaki kavga ölümle bitti
Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı.

ankra1.jpg

ankara2.jpg

Alınan bilgiler kapsamında olay gece saatlerine Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi İçli Sokak'ta yaşandı. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yaşanan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Meydana gelen olayda tarafların birbirine ateş etmesiyle Serkan Mahmutoğlu ağır yaralandı.

Etlik Şehir Hastanesine götürülen Mahmutoğlu yaşamını yitirdi. Yaşanan acı olayda diğer aileden ise Mahir B. ve Haydar B.’nin ayaklarından yaralandığı aktarıldı.

İki ailenin üyeleri hastane önünde toplanarak taşkınlık çıkarması sebebiyle polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen çok sayıda şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Haberler
Çay ocağının camını kıran şahsı vurdu
Çay ocağının camını kıran şahsı vurdu
Rögar borusuna düşen kirpiler kurtarıldı
Rögar borusuna düşen kirpiler kurtarıldı
Karısını tüfekle öldürüp intihar etti
Karısını tüfekle öldürüp intihar etti
Kayseri’de yağmur duasına çıkıldı
Kayseri’de yağmur duasına çıkıldı
5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
İstanbul’da 950 bin TL’lik hırsızlık kamerada
İstanbul’da 950 bin TL’lik hırsızlık kamerada
Son Haberler
Yusuf Şimşek kendi oyuncularını hedef aldı Spor
Yusuf Şimşek kendi oyuncularını hedef aldı
Papaz her gün pilav yemez atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Papaz her gün pilav yemez atasözünün anlamı nedir?
Çavuşesku’nun Romanya’sında kendi vatandaşına bakın nasıl kıyak yapılıyordu? Gündem
Çavuşesku’nun Romanya’sında kendi vatandaşına bakın nasıl kıyak yapılıyordu?
Canlı yayın maçlar. Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 29 Nisan maçlar Spor
Canlı yayın maçlar. Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 29 Nisan maçlar
Çocuklardaki alerjik nezleyle ilgili uyarılar Sağlık
Çocuklardaki alerjik nezleyle ilgili uyarılar
Dolar haftaya nasıl başladı? Ekonomi
Dolar haftaya nasıl başladı?
Petrolde kriz için çanlar çalıyor. Fiyatlar Türkiye’yi de kasıp kavuracak Ekonomi
Petrolde kriz için çanlar çalıyor. Fiyatlar Türkiye’yi de kasıp kavuracak