Aileler arasındaki kavga ölümle bitti

Alınan bilgiler kapsamında olay gece saatlerine Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi İçli Sokak'ta yaşandı. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yaşanan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Meydana gelen olayda tarafların birbirine ateş etmesiyle Serkan Mahmutoğlu ağır yaralandı.

Etlik Şehir Hastanesine götürülen Mahmutoğlu yaşamını yitirdi. Yaşanan acı olayda diğer aileden ise Mahir B. ve Haydar B.’nin ayaklarından yaralandığı aktarıldı.

İki ailenin üyeleri hastane önünde toplanarak taşkınlık çıkarması sebebiyle polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen çok sayıda şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.