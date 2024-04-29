Özgür Demirtaş: Bu kıza 10 bin liradan fazla maaş vermeyin

Zasparagas TV Youtube kanalında tesettürlü genç bir kızın emekli maaşıyla ilgili yorumu sosyal medyayı karıştırdı.

“AK PARTİ’Yİ HER ZAMAN DESTEKLİYORUZ”

Muhabir Zeynep Koç’un “Sizce AK Parti’nin gidişatı nasıl?” sorusuna yanıt veren genç kız, “Bence güzel… AK Parti’yi her zaman destekliyoruz” diye cevap verdi.

“EMEKLİYE 10 BİN LİRA YETER BENCE”

Koç’un “AK Parti emekliye bakar mı, emekli maaşı asgari ücrete denkleşir mi” sorusuna ise, genç kız “Emekliye fazlasıyla bakılıyor zaten. Emekli otursun bence biraz. Emekli olmasaymış o zaman. 10 bin lira yeter bence. Emekli olduktan sonra çocuğa bakmıyorsun. Teksin yani, yeter” şeklinde yanıt verdi.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ: 10 BİN LİRADAN FAZLA MAAŞ VERMEYİN

Genç kızın emekli maaşıyla ilgili yorumuna tepki gösteren ünlü ekonomi profesörü Özgür Demirtaş, X hesabından “Bu kıza 10 bin liradan fazla vermeyin işe girerse” ifadelerini kullandı.