TV yayın akışı 29 Nisan Pazartesi. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV yayın akışı 29 Nisan Pazartesi. Hangi kanalda ne var?
Televizyonların, bir iletişim aracı olarak hayatımıza girdikleri ilk günden beri en çok sorulan sorulardan bir tanesi, “Bugün televizyonda ne var?” sorusu. 29 Nisan Pazartesi günü, hangi kanalda, hangi televizyon programları var, sizler için derledik.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema

22:15 Yabancı Sinema

00:15 Arka Sokaklar

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08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Dizi

23:15 Yabancı Sinema

01:15 Sandık Kokusu

03:45 Yerli Sinema Emine

05:30 Yeni Gelin

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ATV YAYIN AKIŞI

06:50 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:50 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Film

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07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 Benim Adım Melek

09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kara Ağaç Destanı

16:40 Yerli Dizi

18:15 Yerli Dizi

19:25 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyübi

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

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NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:15 Yabani

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