TV yayın akışı 29 Nisan Pazartesi. Hangi kanalda ne var?

Televizyonların, bir iletişim aracı olarak hayatımıza girdikleri ilk günden beri en çok sorulan sorulardan bir tanesi, “Bugün televizyonda ne var?” sorusu. 29 Nisan Pazartesi günü, hangi kanalda, hangi televizyon programları var, sizler için derledik.