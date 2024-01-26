Akım haline gelen pavyon dansı sonrası pavyon güzellemesi yapanlar, 18 yaşında pavyonda çalışan Seda Nur'u dinleyin

Kaynak: Haber Merkezi
Akım haline gelen pavyon dansı sonrası pavyon güzellemesi yapanlar, 18 yaşında pavyonda çalışan Seda Nur'u dinleyin
Ankara'dan Esra Erol'un programına katılan 18 yaşındaki Seda Nur'un pavyonda çalışma hikayesi, izleyicileri gözyaşlarına boğdu:"16 yaşında, 40 yaşındaki bir adamla evlendirildim. Üvey annenin baskısından mecburdum"

Ankara'dan Esra Erol'un programına katılan 18 yaşındaki Seda Nur'un yaşadığı dram dolu hikaye, izleyicileri derinden etkiledi. Genç kız, babasının kendisini kuma olarak verdiğini açıklarken, annesinin de destek olmadığını ifade etti.

Gözyaşları içinde yaşadığı zorlukları anlatan Seda Nur, "Babam evlendi. Evlendiği kadın bizi kendi çocuğu gibi görmedi. 16 yaşında, 40 yaşındaki bir adamla evlendirildim. Üvey annenin baskısından mecburdum" dedi. Boşandıktan sonra bir ay daha o evde kalmak zorunda kaldığını belirten genç kız, 18 yaşında olmasına rağmen pavyonda çalışmaya başladığını açıkladı.

Seda Nur, yaşadığı bu zorlu süreci anlatırken annesine ve babasına olan isyanını dile getirerek, "Ben o yaşlı adamların yanında oturmak zorunda mıyım? Ben bunların hiçbirini hak etmedim. Beni bu duruma getiren annem ve babam" ifadeleriyle içini döktü. Program, genç kızın yaşadığı dramı gündeme taşıyarak izleyicilerde derin bir etki bıraktı.

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