18 yaşındaki Evan Fergusen Newcastle'ı yerle bir etti

İngiltere Premier Lig'de Brighton sahasında Newcastle United'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi takım 3-1 kazandı.
Brighton'ın gollerini 18 yaşındaki yıldızı Evan Ferguson attı. Ferguson, 27, 65 ve 70. dakikalarda fileleri havalandırdı.
Newcastle United'ın tek golü 90+2. dakikada Collum Wilson'dan geldi.
Brighton 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan'a ulaşırken, Newcastle ise 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Manchester United ile karşılaşacak. Newcastle ise Brentford'u ağırlayacak.