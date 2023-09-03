18 yaşındaki Evan Fergusen Newcastle'ı yerle bir etti

İngiltere Premier Lig'de Brighton'ın 18 yaşınadaki golcüsünü durduramayan Newcastle United ağır bir yenilgi aldı.

18 yaşındaki Evan Fergusen Newcastle'ı yerle bir etti

İngiltere Premier Lig'de Brighton sahasında Newcastle United'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi takım 3-1 kazandı.

Brighton'ın gollerini 18 yaşındaki yıldızı Evan Ferguson attı. Ferguson, 27, 65 ve 70. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Newcastle United'ın tek golü 90+2. dakikada Collum Wilson'dan geldi.

Brighton 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan'a ulaşırken, Newcastle ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Manchester United ile karşılaşacak. Newcastle ise Brentford'u ağırlayacak.

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