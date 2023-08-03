180 liman satılmış. Kabotaj bayramını boşuna kutluyoruz

Lozan Antlaşmasının 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanmasıyla birlikte kapitülasyonlar lağvedildi. İşte bu nedenden dolayı 1 Temmuz günü 'Kabotaj Bayramı' olarak kutlanmaya başlandı. Her 1 Temmuz günü Beşiktaş'taki Deniz Müzesi önünde tören düzenleniyor.

TÜRKİYE'DEKİ KAÇ LİMAN VAR KİM TARAFINDAN İŞLETİLİYOR

İşte bu sorunun cevabı ortaya çıkan bir liste ile gündeme geldi. 180 liman Kabotaj Bayramı kutlanan ülkemizde Devlet tarafından işletilmiyor. Daha doğrusu işletilmediği ortaya çıktı. Hepsi kirada. Uzun yıllar kullanım hakkıyla. Peki o zaman Lozan Antlaşmasıyla devletin eline geçen limanlar özelleştirme adı altında uzun yıllar kiraya veriliyor. Kısacası limanların işletmesi devletin elinde değil ama 1 Temmuz günleri devlet erkanı neden Beşiktaş'taki Deniz Müzesi önünde toplanıp, bu bayramı kutlanır.

İŞTE DEVLETİN ELİNDE OLMAYAN O LİMANLARIN TAM LİSTE