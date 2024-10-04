188 yaşında olduğu iddia edilmişti. Mağaradan çıkarılan adamla ilgili gerçek bambaşka çıktı

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran, 188 yaşında bir adamın mağarada bulunduğu iddiaları sonrası gerçek bambaşka çıktı. 188 yaşında olduğu düşünülen kişinin Siyaram Baba olarak tanındığı öğrenildi.

Maharashtra'da doğan ve aynı zamanda 7-8. sınıfa kadar okuyan yaşlı adam Mumbai’nin bir azizle temasa geçtikten sonra hayata karşı ilgisizlik yaşayarak kefaret için Himalayalara gittiği ortaya çıktı. Öte yandan Mumbai’nin yaklaşık 50-60 yıl önce Madhya Pradesh'in bir köyüne yerleştiği düşünülüyor.

SOSYAL MEDYA HESABI BİLE VAR

Hindistan ve yakın ülkelerden inananları olan Viken Kushwah'ın yalnızca parmaklarını kullanarak ateş yakabildiği iddia ediliyor. Facebook’ta 470 bin takipçisi bulunan Siyaram Baba'nın, Hinduların rüzgar tanrısı Hanuman'ın reenkarne olmuş hali olduğu öne sürülüyor.

ASLINDA 112 YAŞINDA

Ayrıca 2022 yılında yayımlanan bir makalede Siyaram Baba'nın 110 yaşında olduğunun belirtildiği de öğrenildi.