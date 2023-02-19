19 Şubat Pazar TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 19 Şubat Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketinin ardından kanallar deprem ortak yayını yapıyor. Peki, 19 Şubat Pazar bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?
Hafta sonunda merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programlarına devam ediyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..
19 ŞUBAT PAZAR HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
09:00 Feryat (Yerli Sinema)
10:45 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)
12:00 Hafta Sonu Ana Haber
13:00 Bir Şansım Olsa
15:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
20:00 Kızılcık Şerbeti
22:30 Mucize (Yerli Sinema)
00:30 Mucize (Yerli Sinema)
02:30 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Oskar Çöllerde
10:20 Akıncı
10:40 Akıncı
11:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
12:00 Marley ve Ben (Yabancı Sinema)
13:45 Kayıp Kız (Yabancı Sinema)
16:00 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
22:30 Diriliş (Yabancı Sinema)
00:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:15 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Masal Şatosu: Sihirli Davet (Yerli Sinema)
10:30 Masal Şatosu: Sihirli Davet (Yerli Sinema)
11:15 Arka Sokaklar
13:45 Üç Kız Kardeş
16:15 Yargı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Cehennem Melekleri (Yabancı Sinema)
21:30 Cehennem Melekleri (Yabancı Sinema)
23:00 Yüce Thor (Yabancı Sinema)
00:30 Yüce Thor (Yabancı Sinema)
02:00 Kuzey Güney
04:15 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
14:00 Taçsız Prenses
16:00 Dokuz Oğuz
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
00:30 Taçsız Prenses
02:30 Hayatımın Şansı
06:00 Yalnız Kalpler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 NTV-Star Tv Ortak Yayın
10:00 Söz
14:15 Ömer
16:15 Ömer
18:15 Star Haber
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 NTV-TV8 Ortak Yayın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Vuslat
09:10 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
13:00 Hayallerinin Peşinde
13:20 Yürek Çıkmazı
15:40 Muallim (Yerli Sinema)
19:00 Ana Haber
20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)
00:20 Yerli Dizi
02:50 Muallim (Yerli Sinema)
06:10 Kapanış