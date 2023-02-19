19 Şubat Pazar TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 19 Şubat Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketinin ardından kanallar deprem ortak yayını yapıyor. Peki, 19 Şubat Pazar bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

Hafta sonunda merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programlarına devam ediyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..

19 ŞUBAT PAZAR HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

09:00 Feryat (Yerli Sinema)

10:45 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)

12:00 Hafta Sonu Ana Haber

13:00 Bir Şansım Olsa

15:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

20:00 Kızılcık Şerbeti

22:30 Mucize (Yerli Sinema)

00:30 Mucize (Yerli Sinema)

02:30 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Oskar Çöllerde

10:20 Akıncı

10:40 Akıncı

11:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

12:00 Marley ve Ben (Yabancı Sinema)

13:45 Kayıp Kız (Yabancı Sinema)

16:00 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

22:30 Diriliş (Yabancı Sinema)

00:45 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:15 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Masal Şatosu: Sihirli Davet (Yerli Sinema)

10:30 Masal Şatosu: Sihirli Davet (Yerli Sinema)

11:15 Arka Sokaklar

13:45 Üç Kız Kardeş

16:15 Yargı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Cehennem Melekleri (Yabancı Sinema)

21:30 Cehennem Melekleri (Yabancı Sinema)

23:00 Yüce Thor (Yabancı Sinema)

00:30 Yüce Thor (Yabancı Sinema)

02:00 Kuzey Güney

04:15 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

14:00 Taçsız Prenses

16:00 Dokuz Oğuz

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

00:30 Taçsız Prenses

02:30 Hayatımın Şansı

06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star Tv Ortak Yayın

10:00 Söz

14:15 Ömer

16:15 Ömer

18:15 Star Haber

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-TV8 Ortak Yayın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Vuslat

09:10 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Hayallerinin Peşinde

13:20 Yürek Çıkmazı

15:40 Muallim (Yerli Sinema)

19:00 Ana Haber

20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)

00:20 Yerli Dizi

02:50 Muallim (Yerli Sinema)

06:10 Kapanış