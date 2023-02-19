Depremzededen sert sözler: Bize en büyük kötülüğü Erdoğan yaptı

10 ili yıkan depremin ardından 14. gün. Ölü sayısı 40 binin üzerinde.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkıma neden olduğu illerin başında Adıyaman geliyor.

Depremin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Adıyaman'da çok sayıda insanın hayatını kaybederken kentten, köylere ve başka illere göç edenler de giderek artıyor.

Depremde çok sayıda yakınını kaybeden bir vatandaş Sokak Kedisi Youtube kanalının uzattığı mikrofona konuştu.

Adıyamanlı bir depremzede “Adıyamanlılar olarak mahvolduk” derken yaşanan duruma şu sözlerle isyan etti:

"CENAZELERİ KENDİMİZ ÇIKARMAYA ÇALIŞTIK"

“Üç gün biz cenazeleri kendi çabamızla gittik, yapamadık. Bloğun altından ne yapalım? Adıyaman Valisi Mahmut Çulha iki binamızda az hafif hasar var demiş. Nasıl bir valiymiş bu? Adıyaman düşmanı mıymış neymiş bilemiyoruz. 11 tane akrabamız gitti. Birinin üzerine ben gittim adam bağırıyor ‘Kurtarın’ diye. Bloğun altında ne yaptık ne ettik çıkaramadık.

'BÖYLE HÜKÜMET OLMAZ OLSUN'

Bu hükümet böyleyse abla olmaz olsun. Her zaman Türkiye’ni başına facialar geliyor, büyük felaketler geliyor sel oluyor deprem oluyor hiçbir yere şey yapmıyor bu nasıl bir ülke. Eğer bizi istemiyorlarsa bizi başka bir ülkeye yönlendirsinler. Biz gidelim başımızın çaresine bakalım.

“EN KÖTÜ ŞEYİ TAYYİP ERDOĞAN BİZE YAPTI”

Adıyaman yüzde 70 bunlara verdi az değil ki. Böyle yapmamaları lazımdı. Bir de gitmiş beş milletvekili gelmiş kahkaha atıp gülüyorlar vali gelip burada kahkaha atıp gülüyor. Sen bu ülkenin mülki amirisin nasıl gülüyorsun ya gülmek sana yakışır mı senin burada bizimle ağlaman lazım. Ne yaptıysa bu hükümet bizim başımıza getirdi. İsterse beni assınlar Tayyip Erdoğan yaptığını yaptı bizim Adıyaman’a. En kötü şeyi Tayyip Erdoğan bize yaptı. İsterse beni assın beni götürsün bin yıl ceza evine koysa da affetmem de çekinmem de."