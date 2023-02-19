19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Depremzededen sert sözler: Bize en büyük kötülüğü Erdoğan yaptı

Depremzededen sert sözler: Bize en büyük kötülüğü Erdoğan yaptı

Kahramanmaraş depremleri 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Afet bölgesindeki vatandaşlardan AKP hükümetine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepkiler geliyor. 

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 12:08
Takip Et

Depremzededen Erdoğan'a sert sözler

Depremzededen sert sözler: Bize en büyük kötülüğü Erdoğan yaptı
+
Aa
-

10 ili yıkan depremin ardından 14. gün. Ölü sayısı 40 binin üzerinde.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkıma neden olduğu illerin başında Adıyaman geliyor.

Depremin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Adıyaman'da çok sayıda insanın hayatını kaybederken kentten, köylere ve başka illere göç edenler de giderek artıyor.  

Depremde çok sayıda yakınını kaybeden bir vatandaş Sokak Kedisi Youtube kanalının uzattığı mikrofona konuştu.

Adıyamanlı bir depremzede “Adıyamanlılar olarak mahvolduk” derken yaşanan duruma şu sözlerle isyan etti:

"CENAZELERİ KENDİMİZ ÇIKARMAYA ÇALIŞTIK"

“Üç gün biz cenazeleri kendi çabamızla gittik, yapamadık. Bloğun altından ne yapalım? Adıyaman Valisi Mahmut Çulha iki binamızda az hafif hasar var demiş. Nasıl bir valiymiş bu? Adıyaman düşmanı mıymış neymiş bilemiyoruz. 11 tane akrabamız gitti. Birinin üzerine ben gittim adam bağırıyor ‘Kurtarın’ diye. Bloğun altında ne yaptık ne ettik çıkaramadık.

'BÖYLE HÜKÜMET OLMAZ OLSUN'

Bu hükümet böyleyse abla olmaz olsun. Her zaman Türkiye’ni başına facialar geliyor, büyük felaketler geliyor sel oluyor deprem oluyor hiçbir yere şey yapmıyor bu nasıl bir ülke. Eğer bizi istemiyorlarsa bizi başka bir ülkeye yönlendirsinler. Biz gidelim başımızın çaresine bakalım.

“EN KÖTÜ ŞEYİ TAYYİP ERDOĞAN BİZE YAPTI”

Adıyaman yüzde 70 bunlara verdi az değil ki. Böyle yapmamaları lazımdı. Bir de gitmiş beş milletvekili gelmiş kahkaha atıp gülüyorlar vali gelip burada kahkaha atıp gülüyor. Sen bu ülkenin mülki amirisin nasıl gülüyorsun ya gülmek sana yakışır mı senin burada bizimle ağlaman lazım. Ne yaptıysa bu hükümet bizim başımıza getirdi. İsterse beni assınlar Tayyip Erdoğan yaptığını yaptı bizim Adıyaman’a. En kötü şeyi Tayyip Erdoğan bize yaptı. İsterse beni assın beni götürsün bin yıl ceza evine koysa da affetmem de çekinmem de."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
1
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
2
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
3
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
4
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
5
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
6
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
7
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.