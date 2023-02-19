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Depremde Berit Dağı'nın etekleri yarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Berit Dağı'nın eteklerinde yarılmalar meydana geldi. Dağdaki yarık izleri kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 11:37
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Deprem Berit Dağı'nda yarılmalara neden oldu

Depremde Berit Dağı'nın etekleri yarıldı
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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardında bıraktığı izler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremler Berit Dağı'nda da yarılmalara neden oldu. Deprem sonrası oluşan yarıklar havadan görüntülendi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi de yaralandı. 

10 ilde ağır yıkıma neden olan depremler çevreye de zarar verdi. Göksun ilçesinde ise 3000 rakımı geçen Berit Dağı'nın eteklerinde depremde yarılmalar meydana geldi. Depremden sonra yağan kara rağmen izler dikkat çekti.

Kar nedeniyle şu anda ulaşımı zor olan bölge dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde kar altındaki yarık izlerinin metrelerce devam ettiği gözlemlendi.

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