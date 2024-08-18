2 otomobilde 38 kilo 300 gram uyuşturucu çıktı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu çerçevede şüphe üzerine 2 otomobili takibe aldı ve uygulama noktasında durdurdu. Otomobillerde hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramada, arka koltuk ve bagaj kısmında kutulara gizlenmiş 38 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Otomobilde bulunan 4 şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Rıdvan D. tutuklandı.

Maneenuch S., İskender D. ve Şaban Ö.'nün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.