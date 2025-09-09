19 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı!

Kaynak: İHA
19 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı!

Hatay'ın Belen ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada işlediği çeşitli suçlar nedeniyle hakkında adli makamlarca verilen 19 yıl 22 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada kasten yaralama, basit yaralama ve uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçlarından hakkında adli makamlarca verilen toplamda 19 yıl 22 gün hapis cezası ile aranması bulunan M.O. isimli şahıs Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesindeki belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Cezaevi firarileri takside yakalandıCezaevi firarileri takside yakalandı

Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı!Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı!

47 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Zanlı yapılan operasyonla yakalandı47 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Zanlı yapılan operasyonla yakalandı

39 yıl hapisle aranan cezaevi firarisi yakalandı!39 yıl hapisle aranan cezaevi firarisi yakalandı!

FETÖ tehdidiyle 1 milyon lira dolandırdılar! 5 sahte polis yakalandıFETÖ tehdidiyle 1 milyon lira dolandırdılar! 5 sahte polis yakalandı

Ordu'da fındık hırsızı JASAT'ın operasyonuyla yakalandıOrdu'da fındık hırsızı JASAT'ın operasyonuyla yakalandı

Samsun’da kumar baskını: 5 kişi suçüstü yakalandıSamsun’da kumar baskını: 5 kişi suçüstü yakalandı

Son Haberler
Alzheimer'a karşı kahve! Bilim dünyası ne diyor
Alzheimer'a karşı kahve! Bilim dünyası ne diyor
50’sinde 30 gibi görünmenin bilimsel sırları
50’sinde 30 gibi görünmenin bilimsel sırları
Göztepe'den Ada'ya transfer harekatı! Genç forvet için iki teklif sunuldu
Göztepe'den Ada'ya transfer harekatı! Genç forvet için iki teklif sunuldu
İlkay Gündoğan'ın Okan Buruk'tan isteği şaşırttı!
İlkay Gündoğan'ın Okan Buruk'tan isteği şaşırttı!
Romantik aşık eşine yaptığı sürpriz yüzünden işinden oldu!
Romantik aşık eşine yaptığı sürpriz yüzünden işinden oldu!