19 yıl önceki intiharın altından evlat cinayeti çıktı

Kaynak: İHA
19 yıl önceki intiharın altından evlat cinayeti çıktı
Eskişehir’de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince başlatılan inceleme neticesinde, 19 yıl önce kızını öldürdüğü ve intihar süsü verdiği şüphesiyle gözaltına alınan baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sivrihisar ilçesi Yukarı Kepen Mahallesi’nde gerçekleşen olayda Mehmet S.’nin 9 yaşındaki kızı, 2005 yılında evinde ölü halde bulundu. Tarladan eve geldiğini ve kızını asılı şekilde bulduğunu öne süren Mehmet S., olaydan tam 19 yıl sonra İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince tekrar başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Tanık ifadelerine başvurulan soruşturmada kızını öldürdüğü ve intihar süsü verdiği şüphesiyle jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan baba Mehmet S., işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılığa verdiği ifadenin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen baba Mehmet S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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