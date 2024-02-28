Dilan ile Selam'ın sevgili olduğu ortaya çıktı! 3 saat arayla iki cinayet planlı mı işlendi?

İlk cinayet, 26 Şubat’ta saat 13.00 civarında Yüreğir ilçesindeki Anadolu Mahallesi’nde gerçekleşti. Turhan Özdemir, uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle tartıştığı kızı Dilan’ı bir ara sokakta bıçakladı ve olay yerinden kaçtı. Dilan, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Babası ise kısa bir süre sonra yakalandı.

OTOPARKTA TARTIŞIP BIÇAKLADILAR

İkinci olay, ilk cinayetten 3 saat sonra Seyhan ilçesindeki Kuruköprü Mahallesi’nde bir iş yerinin otoparkında yaşandı. Selam Şenci, 2’si kadın 5 kişi tarafından dövüldü ve bıçaklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Şenci’nin bu kişilerle tartıştığı ve ardından saldırıya uğradığı görülüyor. Şüphelilerden birinin, yerde yatan Şenci’nin üzerine çıktığı ve zıpladığı da görüntülere yansıdı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Şenci hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

OLAYA MÜDAHALE ETMEDİĞİ İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan incelemeler sonucunda, Dilan Özdemir ile Selam Şenci’nin bir süredir sevgili oldukları anlaşıldı. Her iki cinayetin de planlanmış olabileceği düşünülüyor. Ayrıca, Dilan’ın babası tarafından öldürülmesine tanık olan Selam Şenci’nin olaya müdahale etmediği ve bu nedenle arkadaşlarının Şenci’yi otoparka çağırarak öldürdüğü iddia ediliyor. Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsilerin ardından Dilan Özdemir ve Selam Şenci’nin cenazeleri, aileleri tarafından alındı ve defnedildi.

'EVDEN KAÇTI, GERİ GETİRDİM'

Emniyette sorgusu tamamlanan Turhan Özdemir, cinayeti anlık bir öfke anında işlediğini belirtti ve “Kızım kötü bir yola sapmıştı. Uyuşturucu kullanıyordu. Onu kurtarmak için çok uğraştım. Defalarca evden kaçtı, her seferinde geri getirdim. Ama başarılı olamadım” dedi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Turhan Özdemir, mahkeme tarafından tutuklandı. Selam Şenci’yi öldüren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.