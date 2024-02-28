Eşini ve 2 akrabasını öldürdü! Mağarada yakalandı

Kaynak: DHA
Eşini ve 2 akrabasını öldürdü! Mağarada yakalandı
Adıyaman’ın Samsat bölgesinde yaşayan Kasım Avcı, eşi Tuğba Avcı, bacanağı Abidin Avcı ve yeğeni Mustafa Avcı’yı öldürdükten sonra bir mağarada saklanırken yakalandı.

Bu trajik olay, pazartesi gecesi Taşkuyu köyünde gerçekleşti. Kasım Avcı ve eşi Tuğba Avcı arasında bir tartışma çıktı ve bu tartışma büyüdü. Kasım Avcı, tartışmanın ardından evde bulunan eşi, bacanağı ve yeğenine ateş açtı ve olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

esini-ve-2-akrabasini-oldurdu-magarada-yenicag6.jpg

Olayın hemen ardından, kaçan Kasım Avcı’nın bulunması için İl Jandarma Komutanlığı geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Kasım Avcı’nın köyün kırsalında bir mağarada saklandığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla Kasım Avcı’yı yakaladı. Ayrıca, Kasım Avcı’nın buğday ekili arazisinde yapılan aramada 1 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek bulundu. Kasım Avcı gözaltına alındı ve aynı zamanda Avcı’ya yardım ettiği iddia edilen 7 kişi de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

esini-ve-2-akrabasini-oldurdu-magarada-yenicag1.jpg

esini-ve-2-akrabasini-oldurdu-magarada-yenicag2.jpg

esini-ve-2-akrabasini-oldurdu-magarada-yenicag5.jpg

esini-ve-2-akrabasini-oldurdu-magarada-yenicag7.jpg

İlgili Haberler
Cinayetin faili tutuklandı
Cinayetin faili tutuklandı
19 yıl önceki intiharın altından evlat cinayeti çıktı
Ankara’da cinayet gibi trafik kazası. Otomobille kaldırımdaki yayaları ezen şahıslar olay yerinden kaçtılar
Ankara’da cinayet gibi trafik kazası. Otomobille kaldırımdaki yayaları ezen şahıslar olay yerinden kaçtılar
Araç satışı anlaşmazlığı cinayetinde flaş gelişme
Araç satışı anlaşmazlığı cinayetinde flaş gelişme
Dere yatağında ölü bulunan genç, cinayet kurbanı
Dere yatağında ölü bulunan genç, cinayet kurbanı
Beşiktaş’taki cinayette katil tanıdık çıktı. Hamamda yakalandı
Son Haberler
Ukrayna'nın frankestayn silahlarının sırrı ortaya çıktı. Bakın neyden üretiliyormuş Gündem
Ukrayna'nın frankestayn silahlarının sırrı ortaya çıktı. Bakın neyden üretiliyormuş
Çinli şirket AutoFlight, elektrikli hava taksisinin deneme uçuşunu yaptı Teknoloji
Çinli şirket AutoFlight, elektrikli hava taksisinin deneme uçuşunu yaptı
Pegasus 18 seferini karşılıklı iptal etti Gündem
Pegasus 18 seferini karşılıklı iptal etti
Direksiyonu kilitlenen otomobil beton bloka çarptı, kaza anı kamerada Gündem
Direksiyonu kilitlenen otomobil beton bloka çarptı, kaza anı kamerada
Abdullah Avcı'dan Onuachu ve transfer açıklaması Spor
Abdullah Avcı'dan Onuachu ve transfer açıklaması
Meral Akşener'den emekli çıkışı. 'Emekliye bayramda 7.000 TL ve daha sonrasında seyyanen derhal 11.000 TL' Gündem
Meral Akşener'den emekli çıkışı. 'Emekliye bayramda 7.000 TL ve daha sonrasında seyyanen derhal 11.000 TL'
Balıkesir'de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı Yerel Haberler
Balıkesir'de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı