Eşini ve 2 akrabasını öldürdü! Mağarada yakalandı

Bu trajik olay, pazartesi gecesi Taşkuyu köyünde gerçekleşti. Kasım Avcı ve eşi Tuğba Avcı arasında bir tartışma çıktı ve bu tartışma büyüdü. Kasım Avcı, tartışmanın ardından evde bulunan eşi, bacanağı ve yeğenine ateş açtı ve olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayın hemen ardından, kaçan Kasım Avcı’nın bulunması için İl Jandarma Komutanlığı geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Kasım Avcı’nın köyün kırsalında bir mağarada saklandığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla Kasım Avcı’yı yakaladı. Ayrıca, Kasım Avcı’nın buğday ekili arazisinde yapılan aramada 1 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek bulundu. Kasım Avcı gözaltına alındı ve aynı zamanda Avcı’ya yardım ettiği iddia edilen 7 kişi de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.