1947’de piyasa sürülen elektrikli otomobil. İsmi bakın nereden geliyormuş

TAMA isimli elektrikli otomobil Tokyo Electro Automobile Co. Tarafından geliştirildi. TAMA, TachikawaAircraft'ın yan ürünü olan elektrikli bir araç.

TAMA, 1947'de ilk kez piyasaya sürüldü. Japonya’nın petrol ve gıda kıtlığı çektiği dönemlerde piyasaya girdiği için elektrik arzı fazlaydı.

İktidarın teşvikiyle ve desteğiyle birçok elektrikli araç ortaya çıktı.

"TAMA", 1. Elektrikli Araç Performans Testinde 96 km sürüş menziline ve 35 km/saat maksimum hıza ulaşıyor.

İSMİ NEREDEN GELİYOR

TAMA, 1951 yılına kadar iyi idare etti. "TAMA" markası fabrikanın bulunduğu yerin adından geliyor. Elektrikli araçlar İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra Japonya'da kullanıldı. Hatta bu araçlar Japonya'nın yeniden inşasına yardımcı oldu

TAMA 1947 yılının orijinal teknik özelliklerine göre tamamen restore edildi ve 2010 yılında "NISSAN LEAF" elektrikli aracın üretim modelinin piyasaya sürülmesiyle hareketli duruma geri döndü.