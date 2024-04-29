'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken motosikletten düştü

Alanya'da yaşanan ilginç bir olay, kasksız ve koruyucu ekipmanlarını giymeyen, hatta üstü yarı çıplak bir şekilde motosiklet kullanan bir sürücünün polis tarafından yakalanmasıyla sonuçlandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize trafik ekipleri, kasksız ve plakasız motosiklet kullanan sürücüyü durdurmak istedi ancak sürücü polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletle ters yöne girerek kaçmaya çalışan sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye atarak ilerlemeye devam etti. Ancak polis ekiplerinin takibi sonucunda sürücü motosikletten düşerek yakalandı.

Olayın ardından sürücüye çeşitli suçlardan toplamda 38 bin 968 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca, sürücü hakkında 'Kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek' suçu kapsamında da işlem başlatıldı. Sürücünün serbest bırakıldığı öğrenilirken, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler de olayın vahametini gözler önüne serdi.