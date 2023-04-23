1964 doğumlu Nebati: Biz öğrenciyken bilgisayar bile yoktu şimdi teknolojiyi yakaladık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Mersin sahil bandındaki Atatürk Parkı'nda düzenlenen programda konuştu.

1964 doğumlu olan Bakan Nebati burada yaptığı konuşmasında kendi öğrenciliği zamanında internet ve bilgisayar olmadığını vurgulayarak, “Bizim zamanımızda bilgisayar, sosyal medya, şu, bu yoktu. Şimdi elhamdülillah. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, internetimizle teknoloji yakaladık mı? Yakaladık” dedi.

Nebati’nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz çocukluğumuzda kitabı masamızda bulamazdık. Şimdi okullar açıldığında gençlerimizin tamamı masanın üzerinde kitabı buluyor mu? Buluyor. Bizim zamanımızda bilgisayar, sosyal medya, şu, bu yoktu. Şimdi elhamdülillah. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, internetimizle teknoloji yakaladık mı? Yakaladık. Üretimimizi yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Neymiş? Gençlere güveneceksin."

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntılara çare olduklarını savunan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gençliğimizde, annelerimizi, babalarımızı hastanelere götürmek için ambulans bulamazken, ambulanslarla şu anda inşallah kısa bir süre içerisinde hastamıza ulaşabiliyor muyuz? Ulaşıyoruz. Hastamızı gelip götürüyorlar mı? Götürüyorlar. Onun için biz her yerde hastane ve şehir hastaneleri inşa ettik mi? Ettik. Şehir hastanelerini inşa ederken maalesef birçok kendini bilmez, 'Bunları niçin inşa ediyorsunuz?' diye yolumuzu kesmeye çalıştılar. Ne oldu salgında? Elhamdülillah, bir tane salgından dolayı hasta olan kardeşimizi yolda bırakmadık. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Yollarımızla, okullarımızla, araçlarımızla, İHA'larımızla her alanda ileri boyuta gidiyoruz."