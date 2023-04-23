1964 doğumlu Nebati: Biz öğrenciyken bilgisayar bile yoktu şimdi teknolojiyi yakaladık

1964 doğumlu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendi öğrenciliği zamanıyla günümüzü kıyaslayarak “Bizim zamanımızda bilgisayar, sosyal medya, şu, bu yoktu. Şimdi elhamdülillah. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, internetimizle teknoloji yakaladık mı? Yakaladık." dedi.

1964 doğumlu Nebati: Biz öğrenciyken bilgisayar bile yoktu şimdi teknolojiyi yakaladık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Mersin sahil bandındaki Atatürk Parkı'nda düzenlenen programda konuştu.

1964 doğumlu olan Bakan Nebati burada yaptığı konuşmasında kendi öğrenciliği zamanında internet ve bilgisayar olmadığını vurgulayarak, “Bizim zamanımızda bilgisayar, sosyal medya, şu, bu yoktu. Şimdi elhamdülillah. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, internetimizle teknoloji yakaladık mı? Yakaladık” dedi.

nebati1.jpg

Nebati’nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz çocukluğumuzda kitabı masamızda bulamazdık. Şimdi okullar açıldığında gençlerimizin tamamı masanın üzerinde kitabı buluyor mu? Buluyor. Bizim zamanımızda bilgisayar, sosyal medya, şu, bu yoktu. Şimdi elhamdülillah. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, internetimizle teknoloji yakaladık mı? Yakaladık. Üretimimizi yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Neymiş? Gençlere güveneceksin."

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntılara çare olduklarını savunan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim gençliğimizde, annelerimizi, babalarımızı hastanelere götürmek için ambulans bulamazken, ambulanslarla şu anda inşallah kısa bir süre içerisinde hastamıza ulaşabiliyor muyuz? Ulaşıyoruz. Hastamızı gelip götürüyorlar mı? Götürüyorlar. Onun için biz her yerde hastane ve şehir hastaneleri inşa ettik mi? Ettik. Şehir hastanelerini inşa ederken maalesef birçok kendini bilmez, 'Bunları niçin inşa ediyorsunuz?' diye yolumuzu kesmeye çalıştılar. Ne oldu salgında? Elhamdülillah, bir tane salgından dolayı hasta olan kardeşimizi yolda bırakmadık. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Yollarımızla, okullarımızla, araçlarımızla, İHA'larımızla her alanda ileri boyuta gidiyoruz."

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bayram trafiği yoğunluğu Yaşam
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bayram trafiği yoğunluğu
Burhan Akbudak Avrupa şampiyonu Spor
Burhan Akbudak Avrupa şampiyonu
Özgür Demirtaş'tan Bakan Nebati'ye cevap. En son ortaokulda duyduk Yaşam
Özgür Demirtaş'tan Bakan Nebati'ye cevap. En son ortaokulda duyduk
Cengiz Ünder attı Marsilya Lyon'u yıktı Spor
Cengiz Ünder attı Marsilya Lyon'u yıktı
Napoli'yi Juventus da durduramadı Spor
Napoli'yi Juventus da durduramadı
Balıkesir Susurluk'ta deprem Yaşam
Balıkesir Susurluk'ta deprem
Minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 20 yaralı var Yaşam
Minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 20 yaralı var