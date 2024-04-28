Otoparkta bulunan araç alev topuna döndü

Kaynak: İHA
Otoparkta bulunan araç alev topuna döndü
Kadıköy’de bir binanın otoparkında bulunan araçta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Otoparktaki 2 araca daha sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay 02.00 sularında Erenköy Mahallesi Bahariyeli Sokak'taki bir apartmanın otoparkında yaşandı.

İddiaya göre otoparktaki bir otomobilde henüz tespit edilemeyen sebepten ötürü çıkan yangın 2 araca sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipler geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken 3 araçta maddi hasar meydana geldi..

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Mahallede oturan angına şahit olan Ali Mert, şaşkınlığı dile getirerek "Evdeydim bir koku geldi, camdan baktığımda alev gördüm. Aşağı indim, arabanın yandığını görünce itfaiyeye haber verdik. Ondan sonra aracın sahibine haber verdik. Polis geldi. Yangın gördüğüm kadarıyla yanındaki iki araca da zarar vermiş" dedi.

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