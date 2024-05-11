Kamu İhale Kurulu Başkanlığına yeniden Hamdi Güleç atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı ile bu bilgi teyit edildi. Ayrıca, Mehmet Bıçkıcı ikinci başkan olarak atanırken, Osman Şahin, Halil Yılmaz, Mehmet Aydın, Kadir Cabur, Mehmet Demiroğlu ve Necmi Keskinsoy kurul üyeliklerine getirildi.

HAMDİ GÜLEÇ KİMDİR?

1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Hamdi Güleç, kariyerine Ankara idari yargı hakim adayı olarak başladı. Ankara İdare Mahkemesi hakimi ve Danıştay tetkik hakimi pozisyonlarında görev aldıktan sonra, 1997 yılında kamu görevinden ayrılarak serbest avukatlık yapmaya başladı. 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Başkanlığı’na dönerek kamu hizmetine geri dönen Güleç, 2007’de Cumhurbaşkanlığı Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanı oldu. 16 Nisan 2012’de KİK üyesi, 18 Nisan 2016’da ise KİK Başkanı olarak atandı.