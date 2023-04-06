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Kuşadası'nda Zorla Senet İmzalatma Olayında 4 Tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan bir olayda, iddiaya göre 6 kişi, zorla bir araca bindirdikleri 2 arkadaşı darbetti. Daha sonra, bir süre önce satın aldıkları evi tapuda zorla kendi üzerlerine geçirerek, 2,5 milyon liralık senet imzalattılar ve üzerlerindeki bir miktar parayı gasbettiler.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 18:23
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2 arkadaşı kaçırıp döverek, sattıkları evi üzerlerine geçirtip zorla senet imzalatan 4 kişi tutuklandı

Kuşadası'nda Zorla Senet İmzalatma Olayında 4 Tutuklama
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Yaşanan olay sonrasında, 2 mağdur şikayette bulundu ve polis harekete geçti. Olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelileri tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi Kuşadası'nda, 2 şüpheliyi ise İzmir'in Buca ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.K., N.Ş., R.Ç. ve AA. tutuklandı. Emlakçılık yapan diğer 2 kadın şüpheli S.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mağdurların ifadesine göre, şüphelilerin evi geri almak için yaptıkları bu eylem sonrasında, mağdurların parası da gasp edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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