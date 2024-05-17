Türkiye İtalya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Kadınlar Milletler Ligi'nin üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.
Sultanlar, Milletler Ligi'nde ilk maçı Japonya karşısında 3-2 kaybetti.
İkinci maçta ise Hollanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.
Filenin Sultanları, şimdi ise İtalya karşısına çıkacak.
Peki Türkiye-İtalya maçı ne zaman oynanacak?
Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Takım, turnuvadaki üçüncü maçını 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile saat 20.00'de yapacak.
Dev mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARININ MAÇ TAKVİMİ
18 Mayıs Cumartesi: 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs Pazar: 20.00 / Fransa-Türkiye
2. HAFTA | TEKSAS/AMERİKA
29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye
31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye
1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye
2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye
3. HAFTA | HONG KONG/ÇİN
12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland
13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye
16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya