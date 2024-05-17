Türkiye İtalya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Muhammed Mirza Şeker
Türkiye İtalya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde İtalya karşısında galibiyet arayacak. İşte maça dair tüm detaylar...

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Kadınlar Milletler Ligi'nin üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.

Sultanlar, Milletler Ligi'nde ilk maçı Japonya karşısında 3-2 kaybetti.

İkinci maçta ise Hollanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Filenin Sultanları, şimdi ise İtalya karşısına çıkacak.

Peki Türkiye-İtalya maçı ne zaman oynanacak?

Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Takım, turnuvadaki üçüncü maçını 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile saat 20.00'de yapacak.

Dev mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARININ MAÇ TAKVİMİ
18 Mayıs Cumartesi: 20.00 / İtalya-Türkiye

19 Mayıs Pazar: 20.00 / Fransa-Türkiye

2. HAFTA | TEKSAS/AMERİKA

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

3. HAFTA | HONG KONG/ÇİN

12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland

13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye

16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya

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