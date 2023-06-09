2 ay önce aldığı motosikletini çaldırdı

Küçükçekmece’de kimliği belirsiz 2 kişi, apartman önünde bulunan 170 bin TL değerindeki motosikleti çaldı. Motosiklet sahibi Samet Dursun “2 ay olmuştu daha borcu devam ediyor kredi ile almıştık bulunmasını bekliyoruz” dedi.

2 ay önce aldığı motosikletini çaldırdı

İHA'nın haberine göre, olay 31 Mayıs günü saat 01.00 sıralarında Küçükçekmece Beşyol Siteler çıkmazında bir apartmanın önünde meydana geldi. 34 CCT 651 plakalı motorun sahibi Samet Dursun, tuttuğu takımın kutlamalarından döndükten sonra kredi ile aldığı ve ödemesinin devam ettiği 170 bin TL değerindeki motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Sonrasında evinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen Dursun, motosiklet ile gelen iki kişinin kendisine ait olan motosikletin kilidini kırdığını gördü. Şahıslardan birinin motorla önden gittiği diğerinin ise motoru iterek götürdüğü anlar da kameraya yansıdı. Dursun yaşanan olayın ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olayı anlatan motosikletin sahibi Samet Dursun “Galatasaray’ın şampiyon olduğu gece kutlamaya gittik. Gece saat 01.00’da geri geldim. Arkadaşımı eve bırakacaktım motorla. Baktığımda yoktu. Hemen çevreye bakmaya geldim haber saldım. Kamera kayıtlarına baktık. Şu an hala bulunmasını bekliyoruz. 2 ay olmuştu daha borcu devam ediyor. Kredi ile almıştık bulunmasını bekliyoruz” dedi.

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