Ergin Ataman'ı kızdıracak Fenerbahçe sözleri

Panathinaikos, 12 yıl aradan sonra Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four heyecanını yaşamaya hazırlanıyor ve yarı finalde Fenerbahçe Beko ile mücadele edecek.

Ergin Ataman'ın öğrencileri dörtlü finalde Fenerbahçe ile kıyasıya bir mücadeleye girecek.

Cosmote TV'ye konuşan Panathinaikos'un yıldızı Dinos Mitoglou, Fenerbahçe ile eşleşmeyi ve Panathinaikos'un başarısını yorumladı.

"Uzun yıllar sonra Final Four'a ulaşmak bizim için çok özel. Panathinaikos topluluğu olarak bu başarıya ne kadar susamış olduğumuzu hepimiz biliyorduk. Geçen yazdan beri bir araya gelerek başardığımız bu başarı için herkes olağanüstü bir çaba sarf etti. Hedefimiz daima yüksekti ve bunu başarmak için can attık. Panathinaikos'u Final Four'a taşıyarak büyük bir iş başardık. Tüm ekip ve topluluk olarak büyük bir gayret gösterdik ve taraftarlarımıza destekleri için minnettarız. Final Four'da zafer için mücadele edeceğiz, gözümüz kupada."

Ergin Ataman hakkında Mitoglou şunları söyledi:

"Herkesin bildiği üzere Ataman'ın büyük bir tecrübesi var, özellikle Final Four ve şampiyonluklar konusunda. Aris maçının ardından Final Four'a hazırlanmamız gerektiğini ve evimizdeki playoff maçlarını Berlin için bir prova olarak görmemiz gerektiğini söyledi. Oyunun hangi anında neye odaklanmamız gerektiğini çok iyi biliyor. Biz de hazırlıklarımıza derhal başladık."

Fenerbahçe ile eşleşme hakkında ise Mitoglou şunları dile getirdi:

"Yarı final için evimizde oynadığımız ikinci maç, bizim için bir yol gösterici olacak. Fenerbahçe, hem uzun hem de kısa oyuncularıyla saldırı ve savunmada etkileyici bir takım. Savunmada agresif olup, fiziksel varlığımızı hissettirerek onların rahat oynamalarını engellemek sırrımız olacak. Elbette, rakibimiz de bizim için aynı şeyleri düşünüyordur. Bu nedenle zorlu bir maça hazır olmalıyız."

Calathes ve Papagiannis ile ilgili olarak Mitoglou, şunları ekledi:

"Calathes veya Papagiannis'e eşleşme hakkında bir mesaj göndermedim. George'a sadece doğum günü için mesaj gönderdim, aramızda harika bir ilişki var. Nick'e mesaj göndermek istedim ama rakip olduğumuzu hatırlayınca vazgeçtim. İkisi de tecrübeli oyuncular. Georgios ile çocukluktan beri arkadaşız ve Nick ile Panathinaikos'ta birlikte çok şey yaşadık. Milli takımda da iyi bir ilişkimiz var. Ancak maç öncesinde ve sonrasında arkadaşız; sahada ise 40 dakika boyunca rakibiz ve kazanmak için her şeyi yapacağız. Duygularımız bu süre zarfında bir kenara bırakılacak."