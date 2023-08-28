2 bin 125 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4,81 gram esrar ve 2 bin 125 sentetik ecza ele geçirilirken İ.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.



UYUŞTURUCU ETKİSİZ ALTINDA ARAÇ KULLANMAKTAN 20 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ayrıca şahsın yapılan sağlık kontrolünde esrar değeri pozitif çıkarken, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanmak" suçundan 20 bin 977 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 5 yıl süre ile el konuldu.