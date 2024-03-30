2 bin 500 yıllık kaya mezarı turizme kazandırılacak

Kaynak: AA
2 bin 500 yıllık kaya mezarı turizme kazandırılacak
Marmaris’te bulunan 2 bin 500 yıllık Lykia tipi kaya mezarı yapılacak çevre düzenlemeleriyle turizme kazandırılacak.

Muğla Marmaris’teki Karya dönemine ait 2 bin 500 yıllık kaya mezarında çevre düzenlemesi yapılacak.

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“KÜLTÜREL BİR DEĞER KAZANDIRACAĞIZ”
Yapılacak düzenlemeyle ilgili konuşan MTO Başkanı Mutlu Ayhan, "Bölgede yapılacak araştırma ve düzenlemelerle ilgili gereken izinleri almak için çalışmalara başladık. Marmaris Müze Müdürümüz Şehime Atabey ile bu projede beraber çalışacağız. Turizmimize kültürel bir değer daha kazandırılmasına katkı sunacağız” ifadelerini kullandı.

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“M.Ö. YAŞAMIŞ ÖNEMLİ BİR AİLEYE AİT”
Güneyde Fethiye'den başlayarak batıda Akyaka'ya kadar uzanan bir mezar geleneğini temsil ettiği belirtilen Lykia tipi kaya mezarı olarak bilinen yapının, M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış önemli bir aileye ait olduğu tahmin ediliyor.

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