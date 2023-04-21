2 grup birbirine girdi son sözü çevik kuvvet söyledi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavga polis ekipleri olaya müdahale ederken, olay yerine gelen çevik kuvvet kavgayı sonlandırdı.

2 grup birbirine girdi son sözü çevik kuvvet söyledi

İHA'nın haberine göre, olay, Darıca ilçesi Millet Bahçesi’nde meydana geldi. Sahilde bulunan iki grup arasında tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişi birbirine girerken, o anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kavganın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Taraflar arasındaki kavga, çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Her iki grupta bölgeden uzaklaştırılırken gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.

Kavgada yaralanan vatandaşların ise Darıca Farabi Hastanesi’ne gittiği öğrenildi. Tekmelerin, yumrukların havada uçuştuğu anlar anbean kameralara da yansıdı.

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