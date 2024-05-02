Down sendromlu Ramazan, doğum gününü ilk defa kutladı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde yaşayan Feride (42) ve Zeki Elçiçek’in (43) 8 çocuğundan en büyüğü olan Ramazan (23), down sendromlu olarak dünyaya geldi. Ramazan'ın doğumundan bu yana sağlık sorunlarıyla boğuşan aile de maddi imkansızlıklar nedeniyle oğullarının doğum gününü hiç kutlayamadı. Anne Feride Elçiçek, geçtiğimiz ay Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği’ne ulaşarak, oğlununun doğum gününü kutlamak istediğini söyledi.

Bu isteğe kayıtsız kalmayan dernek, down sendromlu Ramazan'ın 23'üncü doğum gününü sürpriz bir partiyle kutladı. Ramazan’ın mutluluğu gözlerinden okunurken anne Feride Elçiçek ise evladının ilk kez kutlanan doğum gününde gözyaşlarını tutamadı.

Anne Feride Elçiçek, bu olayın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Çok duygulandım. Çünkü Ramazan benim en kıymetlim. Kendisi 2 aylık olduğunda down sendromlu olduğunu öğrendik. Kalbinde 3 tane delik vardı ve ameliyat oldu. Sürekli hastanelerde kaldık. Bu yaşa geldi ama hep hastaneye gidiyoruz. Hiç doğum gününü kutlayamadık. Bugün çok mutlu oldu. İlk defa oğlumun doğum gününü kutladık. Ben onun doğum gününü kutlamayı hep istiyordum ama bir türlü kısmet olmadı. En azından bugün oğlumun yüzü güldü” ifadelerini kullandı.

Ogün Abi Derneği’nin başkanı Ogün Sever Okur ise, Ramazan’ın mutluluğu nedeniyle çok duygulandığını anlatarak, “Ramazan’ı uzun zamandır tanıyorum ve ailesinden onun bugün doğum günü olduğunu öğrendim. Bizlerde ona böyle sürpriz yapalım istedik. Bu tarz organizasyonları sürekli yapıyoruz. Başkasının doğum günü olsa bile pastasını dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara gönderenler oluyordu. Ramazan her pasta geldiğinde koşarak yanımıza geliyordu. Bu seferde kendi doğum gününü kutladı. İlk kez kendi pastasını yedi. Annesi ve biz çok duygulandık” dedi.