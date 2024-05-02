Öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti

Erzincan’da TOBB Binali Yıldırım Kız İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik yapan Dücane Muhammed Sadık’ın kullandığı araç Elazığ-Diyarbakır Karayolu’nda bir hastayı taşıyan ambulansla çarpıştı. Kazada aralarında polisler ve sağlık çalışanlarının da olduğu 6 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan öğretmen Sadık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Okulun sosyal medya hesabından hayatını kaybeden öğretmen için başsağlığı mesajı yayınlandı.

Öte yandan, Dücane Muhammed Sadık bugün öğlen namazına müteakip Elazığ Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.