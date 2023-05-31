2 günlük bebeğini bahçeye gömen anne serbest bırakıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde evlilik dışı ilişkisinden doğan 2 günlük kız bebeğini öldürüp, fındık bahçesine gömdüğü iddiasıyla tutuklanan Bilge Çapa (27), delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 günlük bebeğini bahçeye gömen anne serbest bırakıldı

DHA'nın haberine göre, Karşıyaka Mahallesi'nde 12 Eylül 2022'de evlilik dışı kız çocuk dünyaya getiren Bilge Çapa, bir süre sonra bebeğin rutin kontrolleri için aile hekimliğine davet edildi. Davet sonrası Çapa, polise giderek bebeği için kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan ekipler, bebeğe dair iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan Çapa, sorgusunda; bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçede arama yapan ekipler, 2 günlük olduğu belirlenen bir kız bebeğin cesedini buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bilge Çapa, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Ordu Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada DNA testi yapılmak üzere bebek ve Bilge Çapa ile ilişkisi olduğu ileri sürülen S.Ö.'den doku örneği alındı. Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nde yapılan DNA profil karşılaştırılması sonucunda şüpheli ve S.Ö.'nün anne ve babalığının reddedilmediği, yüzde 99,99 ihtimal ile bebeğin biyolojik anne ve babası olabilecekleri tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümüne ilişkin rapor hazırladı. İleri derecede çürüme nedeniyle bebeğin ölüm nedeninin tespit edilemediği belirtildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Hakkında 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Bilge Çapa, Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Çapa, delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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