Süper Lig'de soyunma odasında tomar tomar teşvik parası iddiası

Hollanda devlet televizyonu NPO'da yayınlanan NOS Studio Voetbal adlı programda, eski Fenerbahçeli futbolcu Pierre Van Hooijdonk, Türkiye'de oynadığı yıllarda yarış halinde olunan takımların karşısındaki rakiplere çok rahat teşvik primi verildiğini anlattığı video yeniden gündemde.

Hooijdonk bu uygulamaya birçok sefer şahit olduğunu ve bunun Türk futbol camiasında gayet normal karşılandığını da anlattı.

eşvik primine örnek vermek istediği sırada, "Beşiktaş ve Trabzon'un rakiplerine..." şeklinde cümleye başlayan Van Hooijdonk'un sözü, başka konukların konuşması nedeniyle yarım kalması dikkatlerden kaçmadı.

Van Hooijdonk'un Türkiye'deki teşvik primini örnek göstermesinin nedeni o dönemde, Fatih Terim'in, Danny Blind'e tepkisi olarak yorumlanmıştı.

Bilindiği gibi Hollanda'nın hocası Blind, Çek Cumhuriyeti ve İzlanda'ya Avrupa Şampiyonası'na kaldıkları için e-posta ile tebrik göndermişti.

Van Hooijdonk ise Fatih Terim'in bu e-postalara neden kızdığına bir anlam veremediğini ifade etmişti.