2 karışlık tablonun fiyatı 2 yılda 1000 kat arttı. Gerçeği X-ray ve kızılötesi görüntüleme ortaya çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
2 karışlık tablonun fiyatı 2 yılda 1000 kat arttı. Gerçeği X-ray ve kızılötesi görüntüleme ortaya çıkardı
17. yüzyıla ait olan tabloya 2 yıl önce 14 bin dolar değer biçildi. 20 ay boyunca yapılan incelemeler sonucu tablonun değeri 1000 kat artarak 14 milyon dolara yükseldi.

17. yüzyıla ait The Adoration of The Kings (Kralların Hayranlığı) adlı yağlıboya tablosunun, 2021 yılında Christie's tarafından Rembrandt'ın çevresinden birine atfedilerek, Amsterdam'da satışa sunulduğunda değerinin 10 bin 600 ile 15 bin 900 dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu.

DEĞERİ 1000 KAT ARTTI

Ancak İngiltere'deki koleksiyoncu Sotheby's, geçtiğimiz yıl aralık ayında düzenlediği müzayedede, eserin gerçek bir Rembrandt olduğunu tespit etti ve fiyat son satıştan sadece iki yıl sonra 13,8 milyon dolara yükseldi.

Uzmanlar, 20 ay süren kapsamlı bir inceleme sırasında X-ray analizi ve kızılötesi görüntüleme yöntemlerini kullanarak önde gelen birçok Rembrandt akademisyenine danıştı.

Bazı teklif sahipleri ikna olmayınca 6 Aralık'taki müzayedede kimse teklif vermedi. Ancak tablo gizli bir garantör tarafından 13,8 milyon dolar fiyatla desteklendi.

Alıcı, aralık ayındaki müzayede öncesinde fiyatı ödemeyi kabul etmişti, bu da daha yüksek bir teklif gelmemesi halinde tablonun kendilerine verileceği anlamına geliyordu.

Sotheby's'in 62 sayfalık kataloğuna göre, küçük ölçekli tablo ilk kez 1955 yılında Amsterdam'da J.C.H. Heldring tarafından elde edildiğinde gün ışığına çıktı.

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