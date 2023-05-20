2 katlı metruk binada yangın

Fatih’te evsizlerin kaldığı 2 katlı metruk binada yangın çıktı.

2 katlı metruk binada yangın

İHA’nın haberine göre yangın, saat 03.00 sıralarında Fatih Süleymaniye Mahallesi Vefa Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada çıktı. İddiaya göre, evsizlerin yaşadığı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında içerde bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ölü ve yaralının olmadığı yangında binada büyük hasar meydana geldi.

Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

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