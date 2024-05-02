Mahzen 36 operasyonunda bir suç örgütü daha çökertildi

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Mahzen 36 operasyonunda bir suç örgütü daha çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yapılan operasyonun Mahzen-36 kod adı ile yapıldığını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde ve Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile Bursa merkezli 8 ilde Mahzen-36 operasyonunun yapıldığını aktardı.

Yapılan operasyonda elebaşılığını Semed Ötünç' ün yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildiği belirtildi. Operasyon İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale’de yapıldı. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve imal edicileri, insan ticareti yapanlar, tehdit ve şantaj suçu işleyenler dahil olmak üzere 42 şüpheli şahıs yakalandı.

Bununla beraber 6 ruhsatsız tabanca 5 av tüfeği de ele geçirilenler arasında.

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