Mide koruyucu ilaçlar öldürüyor mu? Uzmanlar uyardı

Mide koruyucu ilaçların potansiyel zararları giderek daha fazla fark ediliyor.

Bu ilaçlar, özellikle reflü ve gastrit gibi mide rahatsızlıkları olan kişiler tarafından yaygın olarak kullanılıyor.

Ayrıca, düzenli ilaç kullanımı gerektiren kişilere, ilaçların mideye zarar vermemesi için mide koruyucular reçete ediliyor.

Ancak, mide koruyucuların kendilerine özgü zararları da olduğu biliniyor.

Örne olarak Zollinger Ellison sendromu olan hastalar bu ilaçları kullanır ve bu ilaçlar genellikle mide asidini düzenlemeye yardımcı olduğı bildirildi.

Mide koruyucu ilaçların zararlarına rağmen, günümüzde hala yaygın olarak kullanılmakta.

Gastroenteroloji Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Serdar Sakin, mide koruyucu ilaçların uzun süreli kullanımının organ hasarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Proton pompa inhibitörleri olarak bilinen bu ilaçların, 12 haftadan uzun süre kullanıldığında organ hasarına neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Sakin, bu ilaçların kesin bir endikasyon olmadıkça 8 haftadan fazla kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Sakin, "Gastroözofageal reflü hastalığı gibi kronik hastalıklarda öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri ile tedaviye çalışılmalı, eğer ilaç kullanımı gerekiyorsa, en düşük dozda ve doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Mide koruyucu ilaçlar, hastalıkların tedavisinde geniş bir kullanım alanına sahiptir" dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Ferit Arğun ise mide koruyucu ilaçların zararları hakkında şunları söyledi:

"En yaygın bilinen zarar, böbrek problemleridir. Ancak, mide koruyucuların zararları bununla sınırlı değildir. Bu ilaçların sürekli kullanımı, insan sağlığına zarar verebilir."

Mide koruyucu ilaçların zararları arasında şunlar bulunmaktadır:

• Sürekli kullanımda B12 vitamini eksikliğine yol açabilir.

• Mide asidi azaldığında kalsiyum emilimi düşebilir.

• Vücuttaki magnezyum seviyeleri düşebilir.

• (Kesin olmamakla birlikte) mide kanseri riskini artırabilir.

• Üst solunum yolu enfeksiyonları riskini artırabilir.

Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yaşar, mide koruyucu ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları belirtti ve "mide koruyucu ilaçlar kemiklere zarar verebilir" dedi.

ARAŞTIRMADAN ÇARPICI SONUÇLAR...

Yapılan bir araştırmaya göre, mide ekşimesi veya hazımsızlık için proton pompa inhibitörleri kullanan kişiler, bunama riski altında olabilir.

Bu ilaçları yaklaşık 4,5 yıl veya daha uzun süre düzenli olarak kullanan kişilerde Alzheimer hastalığına yakalanma riski üçte bir oranında artabilir.

KANSERE NEDEN OLUYOR MU?

Mide koruyucu ilaçların kansere yol açıp açmadığı konusunda ise, 2017 ve 2018 yıllarında yayınlanan prestijli gastroenteroloji dergilerindeki makaleler, bu ilaçların gastrointestinal sistemde tümör gelişimini artırma riskinin düşük olduğunu ve net bir veri olmadığını bildirdi.

Bu makalelere göre, mide koruyucu ilaçlar doğru vakalarda kullanıldığında faydaları zararlarından daha ağır basabilir.

Hekim gözetiminde, dikkatli ve bilinçli kullanıldığında, özelleştirilmiş proton pompa inhibitörü kullanımı ile istenmeyen etkilerin riski düşüktür.