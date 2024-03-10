2 katlı müstakil ev alevlere böyle teslim oldu

Elde edilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı olan Zafer Mahallesi Recep Kaya Caddesi'nde bulunan ve Z.T.’ye ait olduğu öğrenilen 2 katlı müstakil evin çatısında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın kısa sürede evin bütün çatısını sardı. Yangını gören mahalle sakinleri Z.T.’yi evden çıkartarak, durumu zaman kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdiler.

Çok kısa bir sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.