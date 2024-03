Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan, İslam takvimine göre her yıl değişir çünkü İslam takvimi güneş takvimine değil, hilal ay takvimine dayanır. Ramazan ayı, her yıl yaklaşık on gün önce başlar ve bir sonraki yılın takvimine göre ileri kayar.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi ortaya çıktı.

Buna göre; 2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. Ramazan ayı bu sene 11 Mart günü başlayacak.

Dolayısıyla 11 Mart günü oruç tutulmaya başlanmış olacak. Oruç tutmak isteyenlerin 11 Mart (Pazartesi) günü sahura uyanması gerekiyor.

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı İslam inancında büyük bir öneme sahiptir. İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan oruç, Ramazan ayında tutulur. Ramazan, Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve ruhsal bir arınma fırsatı sunar. Bu ayda oruç tutan Müslümanlar, gün boyunca yemek yemeyi, içmekten ve cinsel ilişkiden kaçınırlar. Oruç tutmak, sabrı, dayanıklılığı ve kendini kontrol etmeyi öğretir.

Ramazan ayrıca Kur'an'ın indirildiği ay olarak kabul edilir. Müslümanlar, bu ayda Kur'an'ı daha fazla okur, anlamaya çalışır ve manevi olarak beslenirler. Ayrıca Ramazan ayı, Müslümanlar için yardımlaşma, sadaka verme ve toplumsal dayanışma gibi değerleri pekiştiren bir zaman dilimidir. Müslümanlar bu ayda hayır işleri yaparlar, yoksullara yardım ederler ve toplumlarının daha güçlü ve birlik içinde olması için çaba sarf ederler. Bu nedenlerle Ramazan, Müslümanlar için hem bireysel hem de toplumsal bir dönüşüm ve güçlenme fırsatı sunar.