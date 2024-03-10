Alkollü sürücü duvara çarptı

Kaynak: İHA
Alkollü sürücü duvara çarptı
Eskişehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü duvara vurdu.

Kaza, gece saat 00.30 sularında Eskişehir-Ankara karayolu Anadolu Üniversitesi yol ayrımında yaşandı. Alınan bilgiye göre, sürücü E.K. yönetimindeki 26 E 1245 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

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Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı araç, çarpmanın etkisiyle dönmeye devam ederek köprünün altına düşmek üzereyken durabildi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kazanın olduğu bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları alkol kontrolü sayesinde sürücünün 1.30 promil alkollü olduğunu tespit etti.

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Sürücü, tedbir amaçlı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.
Kazada otomobil hurdaya dönerken, polis ekiplerinin kazayla alakalı inceleme başlattığı öğrenildi.

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