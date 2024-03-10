Alkollü sürücü duvara çarptı

Kaza, gece saat 00.30 sularında Eskişehir-Ankara karayolu Anadolu Üniversitesi yol ayrımında yaşandı. Alınan bilgiye göre, sürücü E.K. yönetimindeki 26 E 1245 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı araç, çarpmanın etkisiyle dönmeye devam ederek köprünün altına düşmek üzereyken durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kazanın olduğu bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları alkol kontrolü sayesinde sürücünün 1.30 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Sürücü, tedbir amaçlı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, polis ekiplerinin kazayla alakalı inceleme başlattığı öğrenildi.