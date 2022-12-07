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2 kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı

Samsun'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan 16 yaşındaki genç mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 18:00
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2 kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı

2 kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı
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İHA
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Gaffar Okan Caddesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan U.K.K.(18) ile F.T.(17) ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan kaçtı.

Polis 2 kişiyi bıçakladığı iddia edilen 16 yaşındaki M.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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