Tavuk yüklü kamyon uçuruma devrildi: Sürücü yaralı onlarca tavuk telef oldu

Bolu'nun Gölcük Tabiat Parkı yolunda meydana gelen kaza, bölgede üzüntüye neden oldu. Frenleri boşalan canlı tavuk yüklü kamyon, virajı alamayarak uçuruma devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, onlarca canlı tavuk da telef oldu.

Kazanın meydana geldiği Emen köyü mevkiinde, M.S. yönetimindeki 14 BJ 402 plakalı kamyonun fren sistemi boşaldı. Sürücü, virajı alamayarak kontrolünü kaybetti ve uçuruma devrildi. Kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, araçta bulunan onlarca canlı tavuk da telef oldu.