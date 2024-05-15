İzmir'de bir kişi artan balıkları pelikanlara dağıttı

Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de bir kişi artan balıkları pelikanlara dağıttı
İzmir Bostanlı'da bir işletme çalışanı, artan balıkları pelikanlara verdi. Pelikanlar sıraya girip balıkları tek tek aldı. Bu sevimli anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

İzmir’in Bostanlı semtinde, bir işletme çalışanının doğaya olan sevgisi ve cömertliği, pelikanların keyifli anlarına sahne oldu. Gün sonunda arta kalan balıkları çöpe atmak yerine pelikanlara vermeyi tercih eden çalışan, hem çevreyi korudu hem de pelikanların karınlarını doyurdu.

İşletme çalışanının bu hareketi, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Pelikanlar, balıkları almak için adeta sıraya girerek tek tek aldılar. Bu sevimli ve sıra dışı manzara, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

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