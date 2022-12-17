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2 milyon 800 bin liralık dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Zanlıların 2 gün içinde 1900 kişiyi dolandırmak amacıyla aradıkları, 9 kişiyi 2 milyon 800 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 21:31
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2 milyon 800 bin liralık dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

2 milyon 800 bin liralık dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, asker, hakim ya da savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı hakimlikçe tutuklandı.

Çok sayıda cep telefonu ve sim kart ele geçirilmişti

Zanlıların 2 gün içinde 1900 kişiyi dolandırmak amacıyla aradıkları, 9 kişiyi 2 milyon 800 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Şanlıurfa'da 15 Aralık'ta telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olaylarında kullanılan ve içerisinde adres sorgu programı bulunan laptop, 11 cep telefonu, 12 sim kart, 13 cep telefonu bataryası, flaş bellek, tabanca ile telefonlara ait çok sayıda hafıza kartı ve sim bloğu ele geçirilmişti.

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