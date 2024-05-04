Seçimlerde usulsüzlük iddiası. '122 kişiye para aktarmışlar'

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 31 Mart yerel seçimlerinin öncesinde Bitlis’in Mutki ilçesinde sosyal yardım alma şartlarını sağlamayan 122 kişiye kanuna aykırı bir şekilde para aktarıldığını açıkladı. Demir, usulsüzlükleri bir soru önergesiyle TBMM’ye taşırken, CHP'nin Mutki ilçe teşkilatı da suç duyurusunda bulundu.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Bitlis’in Mutki ilçesinde AKP tarafından seçilen 122 kişiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden para aktarıldığını söyledi. Demir, yapılan bu işlem ile bin 500 seçmenin bulunduğu ilçede 122 aileye ayrıcalık tanınmasının seçimdeki dengeleri değiştirdiğini söyledi.

"122 KİŞİYE PARA AKTARILDI"

Demir, Bitlis’in Mutki İlçesi’nde yardım alma şartlarını sağlamayan 122 kişiye seçim öncesi 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’na aykırı olarak para aktarıldığını, gönderilen bu paranın ve kişilerin Mutki İlçe Başkanımız Evren Emre Yol tarafından tespit edildiğini, yapılan işlemle hem suç işlendiğini hem de seçime gölge düşürüldüğünü ifade etti.

"SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI AKP’NİN SEÇİM FONU HALİNE GETİRİLDİ"

1500 seçmenin bulunduğu ilçede 122 aileye ayrıcalık tanınmasının seçimdeki dengeleri değiştirdiğini belirten Demir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne surette olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere nakdi ve ayni yardım yapmak amacıyla kanunla kurulduğunu, bu Fonun, kuruluş amacına ve kanuna aykırı bir şekilde AKP’nin seçim fonu haline getirildiğini, seçimler demokrasinin temel taşı olduğunu, fakat AKP’nin elinde bulundurduğu kamu gücünü kullandığını ve adil bir seçim ortamı oluşmasını engellediğini belirtti.

Demir, “İŞKUR vb. kamu kurum ve kuruluşları devreye sokulmuş ve demokrasimize leke sürülmüştür. İlçe Başkanlığımız gerekli şikayetleri yaparak konuyu yargıya taşımıştır. Bizlerde yapılan usulsüzlüklerin her daim takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.